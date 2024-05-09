Ракету западного производства сбили над Мариуполем | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 23:22 Ракету западного производства сбили над Мариуполем РИА «Новости»

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Ракету, предположительно, западного производства сбили над Мариуполем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы Донецкой Народной Республики.

«Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города», — уточнил источник агентства.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще двух человек в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики применили РСЗО HIMARS и беспилотник.

До этого ВСУ ударили ракетой из РСЗО по Красной Поляне. Местные власти на тот момент не сообщали о последствиях ракетной атаки украинских боевиков.

Красную Поляну украинская армия обстреляла 11 раз только за сутки, выпустив 35 артиллерийских боеприпасов, как сообщил 8 мая Пушилин.