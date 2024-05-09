Ракету западного производства сбили над Мариуполем | 360°

09 мая 2024, 23:22
Ракету западного производства сбили над Мариуполем
Ракету, предположительно, западного производства сбили над Мариуполем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы Донецкой Народной Республики.
«Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города», — уточнил источник агентства.
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще двух человек в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики применили РСЗО HIMARS и беспилотник.
До этого ВСУ ударили ракетой из РСЗО по Красной Поляне. Местные власти на тот момент не сообщали о последствиях ракетной атаки украинских боевиков.
Красную Поляну украинская армия обстреляла 11 раз только за сутки, выпустив 35 артиллерийских боеприпасов, как сообщил 8 мая Пушилин.
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