Один человек погиб, двое получили ранения в ДНР за сутки | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 20:46 Один человек погиб, двое получили ранения в ДНР за сутки Пушилин: один человек погиб и двое пострадали в результате ударов ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Один мирный житель Донецкой Народной Республики погиб, еще двое получили ранения вследствие обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что жертвой атаки с применением РСЗО HIMARS стал житель Макеевки. В Куйбышевском районе Донецка тяжелые ранения получил 22-летний мужчина.

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«Сброшенным с украинского беспилотника беспилотником тяжелые ранения получила 57-летняя женщина в Петровском районе Донецка», — написал Пушилин.

Повреждения получили 18 жилых домостроений в Донецке, Макеевке и Горловке. Из-за взрывов пострадали ЛЭП и семь легковых автомобилей в Куйбышевском и Петровском районах. Со стороны ВСУ зафиксировали 13 обстрелов, противник выпустил 28 боеприпасов, добавил глава ДНР.

В среду, 8 мая, украинские боевики ударили ракетой из РСЗО по Красной Поляне в Донецкой Народной Республике. Информации о последствиях ракетной атаки ВСУ не было.