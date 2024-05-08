Украинские военные ударили ракетой по Красной Поляне в ДНР | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 21:31 Украинские военные ударили ракетой по Красной Поляне в ДНР Представительство ДНР: ВСУ ударили ракетой из РСЗО по Красной Поляне РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили ракетой из РСЗО по Красной Поляне в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба представительства республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 — населенный пункт Великая Новоселовка — населенный пункт Красная Поляна: выпущена одна ракета из РСЗО», — сказано в публикации.

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В представительстве не уточнили тип РСЗО. Также нет информации о последствиях ракетной атаки ВСУ.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики 11 раз обстреляли населенные пункты ДНР за минувшие сутки, выпустив 35 артиллерийских боеприпасов, включая кассетного типа.

В селе Красная Поляна в результате обстрела погибла пенсионерка, в поселках Горловка получили ранения три местных жителя, а во Владимировке — травмировался мужчина из-за детонации снаряда.

До этого Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными населенных пунктов – Новокалиново в ДНР и Кисловки в Харьковской области.