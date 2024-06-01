Ракету «Нептун» и два дрона ВСУ уничтожили под Белгородом

Минобороны: в Белгородской области уничтожили ракету «Нептун» и два дрона ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Атаку украинских войск пресекли в период с 18:00 до 19:30 по московскому времени.

«Над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета „Нептун“», — сообщили в ведомстве.

Днем 1 июня украинские боевики ударили по зданию школы в селе Муром Белгородской области. Из-за атаки три частных домовладения получили повреждения.

Утром этого же дня ВСУ атаковали работавший в поле КамАЗ. БПЛА разнес кабину автомобиля. В результате никто не пострадал.

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