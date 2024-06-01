Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Атаку украинских войск пресекли в период с 18:00 до 19:30 по московскому времени.
«Над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета „Нептун“», — сообщили в ведомстве.
Днем 1 июня украинские боевики ударили по зданию школы в селе Муром Белгородской области. Из-за атаки три частных домовладения получили повреждения.
Утром этого же дня ВСУ атаковали работавший в поле КамАЗ. БПЛА разнес кабину автомобиля. В результате никто не пострадал.
Взрыв раздался в Кропивницком
Дождь, град и ветер. Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Чилингарова
Ракету «Нептун» и два дрона ВСУ уничтожили под Белгородом
«Президент-лузер». Зеленский обвинил Трампа в слабости
Скончался депутат Госдумы Артур Чилингаров
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте