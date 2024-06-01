ВСУ взорвали работавший в поле грузовик в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали дроном работавший в поле КамАЗ под Белгородом

В Белгородской области украинские боевики атаковали беспилотником работавший в поле КамАЗ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Глава региона пояснил, что взрыв произошел в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском городском округе. Работникам сельхозпредприятия удалось вовремя уйти с места прилета. В результате обошлось без пострадавших.

Гладков добавил, что беспилотник разнес кабину грузовика.

Ранее украинские боевики обстреляли село Беленькое, которое расположено в Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал. Однако семь частных домов получили повреждения.