ВСУ ударили по зданию школы в Белгородской области

Гладков: школа в селе Муром получила повреждения из-за атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Под удар ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Из-за прямого попадания украинского снаряда пострадало здание школы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона не уточнил, какие именно повреждения получило образовательное учреждение.

«Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях», — отметил Гладков.

Из-за атаки украинских боевиков пострадала линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Утром 1 июня ВСУ атаковали беспилотником КамАЗ, который работал в поле. Дрон разнес кабину машины, никто не пострадал.

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