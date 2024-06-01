ВСУ ударили по зданию школы в Белгородской области
Гладков: школа в селе Муром получила повреждения из-за атаки ВСУ
Под удар ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Из-за прямого попадания украинского снаряда пострадало здание школы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава региона не уточнил, какие именно повреждения получило образовательное учреждение.
«Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях», — отметил Гладков.
Из-за атаки украинских боевиков пострадала линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.
Утром 1 июня ВСУ атаковали беспилотником КамАЗ, который работал в поле. Дрон разнес кабину машины, никто не пострадал.