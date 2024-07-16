ВС России уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области за ночь

За ночь в Запорожской области уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В течение прошлой ночи российские военные уничтожили 12 пунктов дислокации украинских боевиков на территории Запорожской области, мирные жители не пострадали. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В течение ночи всего разрушили 12 домов, где ВСУ без позволения владельцев обустроили себе пункты временной дислокации. Ни один мирный житель не пострадал», — заявил он.

Лебедев уточнил, что удары ВС России пришлись по месту скопления тяжелой техники противника в Гуляйполе, а также по новоприбывшей группе националистов в Новоандреевке.

Ранее Минобороны сообщило, что артиллерийские подразделения 1-й гвардейской танковой армии группы войск «Запад» уничтожили пехоту и минометы противника в зоне спецоперации. Боевиков ВСУ удалось обнаружить с помощью разведывательных беспилотников, а затем уничтожить точным огнем из пушки МТ-12 «Рапира».

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