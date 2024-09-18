В Тверской области начали эвакуировать людей после массовой атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников в Торопце в Тверской области. Власти решили частично эвакуировать население с потенциально опасной территории. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игорь Руденя.

Он отметил, что специалисты продолжают тушить пожар, возникший после падения обломков БПЛА.

«Для обеспечения безопасности жителей <…> принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», — заявил губернатор.

По словам Рудени, ситуация под контролем, проводят все необходимые мероприятия.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении российскими силами ПВО 11 дронов в небе над регионом. По его словам, в ходе случившегося никто не пострадал.