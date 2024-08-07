Ракетную опасность объявили в Курской области утром 7 августа

В среду утром, 7 августа, в Курской области объявили ракетную опасность. Об этом предупредил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — напомнил он.

При нахождении на улице, продолжил Смирнов, следует немедленно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Курская область подверглась атаке украинских военных. Как сообщили в Минобороны, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ над регионом. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в результате атаки украинских военных в Курской области пострадали шестеро детей.

Экстренные службы региона перевели на усиленный режим работы. Смирнов призвал местных жителей пополнить запасы донорской крови.