Ракетную опасность объявили в Курской области утром 7 августа
Смирнов: ракетная опасность объявлена в Курской области утром 7 августа
В среду утром, 7 августа, в Курской области объявили ракетную опасность. Об этом предупредил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — напомнил он.
При нахождении на улице, продолжил Смирнов, следует немедленно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Курская область подверглась атаке украинских военных. Как сообщили в Минобороны, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ над регионом. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в результате атаки украинских военных в Курской области пострадали шестеро детей.
Экстренные службы региона перевели на усиленный режим работы. Смирнов призвал местных жителей пополнить запасы донорской крови.