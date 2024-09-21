Ракетную опасность объявили в Курской области

На территории Курской области звучат сирены воздушной тревоги. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Глава региона призвал жителей укрыться в комнатах без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице людям в целях безопасности необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, добавил он.

Сирены запустили примерно в 6:47.

UPD: в 7:00 объявили отбой воздушной тревоги.

Ранее режим авиационной опасности вводили в ночь на 19 сентября в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев предупредил жителей о возможных обстрелах и работе противовоздушной обороны. Сигналы воздушной тревоги раздавались примерно три часа — с 01:09 до 04:00.

В ту ночь над российскими регионами сбили три беспилотника. Два дрона уничтожили над Курской областью и один — над Белгородской.