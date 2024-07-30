Ракетную опасность объявили в Курской области

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — предупредил глава региона.

Он уточнил, что при нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее Смирнов сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны 19 беспилотников ночью 29 июля. По его словам, обломки дронов повредили линии электропередачи в Солнцевском районе и автомобильный мост в Суджанском.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в течение прошлой ночи дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 39 украинских беспилотников над Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Ленинградской областями.

В конце прошлой недели жительница Курской области получила ранения, когда украинские боевики атаковали с помощью дрона город Суджу. БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство на жилой дом.