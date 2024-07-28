Жительница Курской области получила ранения из-за сброшенной дроном на дом взрывчатки

Врио губернатора Смирнов: под Курском ночью уничтожили два украинских БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики атаковали с помощью двух беспилотников город Суджу и поселок Медвенка в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что один из БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом в Судже. В результате пострадала местная жительница, ее доставили в Суджанскую районную больницу.

Второй дрон сбили в поселке Медвенка. Обломки БПЛА рухнули на жилой дом, вспыхнул пожар. Смирнов указал, что огнеборцы ликвидировали возгорание, из-за ЧП никто не пострадал.

«Обязательно окажем собственникам необходимую помощь», — написал он.

Ранее ВСУ ударили по территории промышленного предприятия в Судже. Из-за атаки оборудование технологические помещения завода получили повреждения, но из работников никто не пострадал. Смирнов рассказал, что беспилотники также сбросили взрывчатку на неработающее предприятие в городе Льгове. В результате атаки разгорелся пожар.

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