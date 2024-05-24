Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Утром 24 мая в Белгородской области зазвучала сирена. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ракетную опасность объявили на всей территории региона.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности», — заявил он в своем Telegram-канале.

Гладков призвал жителей войти в здания или спуститься в укрытия. Он посоветовал спрятаться в помещениях со сплошными стенами, без окон.

UPD: ракетную опасность отменили в 07:18.

Украинские войска 23 мая атаковали здание школы в селе Безымено в Грайворонском городском округе и обстреляли из реактивной системы залпового огня село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Гладков трижды сообщал о сработавшей системе ПВО. Над Белгородом поразили один БПЛА и несколько других воздушных целей, в Яковлевском городском округе сбили беспилотник.