Украинский дрон повредил здание школы в белгородском селе

Запущенный с территории Украины беспилотник-камикадзе врезался и взорвался в здании школы села Безымено Грайвороновского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Telegram-канале он уточнил, что детей и взрослых в учебном заведении не было, так как в муниципалитете сохранился дистанционный формат обучения.

Но здание школы получило серьезные повреждение кровли, а также лишилось окон на третьем и четвертом этажах. Взрывная волна беспилотника выбила еще одно окно в стоящем рядом многоквартирном доме.

На место происшествия выехали оперативные службы, которые начали подомовой обход для фиксации возможных разрушений.

Украинские боевики провели массированную воздушную атаку на Белгород и его пригороды утром в четверг, 23 мая. Гладков заявил, что часть воздушных целей сбили на подлете, но некоторые снаряды при падении упали на территории двух детских лагерей: в одном частично разрушилась хозяйственная постройка, во втором загорелась трава на стадионе. Также пострадали три дома, гаражи и машина в селе Таврово и один дом в поселке Дубовое.