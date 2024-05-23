ВСУ обстреляли белгородское село из РСЗО

Гладков: ВСУ обстреляли из РСЗО село Новая Таволжанка, два жителя пострадали

Украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области из реактивной системы залпового огня, пострадали два местных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области, у женщины осколочные ранения головы и плеча. Их доставили в больницы, оказали всю медицинскую помощь», — написал он в Telegram-канале.

Гладков отметил, что в результате обстрела на четырех улицах села в 14 частных жилых домовладениях выбило окна, посекло заборы, кровли и фасады.

«Оперативные службы работают на месте, продолжается обход территории. Информация по разрушениям уточняется», — добавил глава региона.

Ранее в Белгородской области после атаки украинского дрона-камикадзе погибла женщина в селе Красный Восток.