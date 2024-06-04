Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

На территории Белгорода и Белгородского района объявили сигнал ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность!» — написал он.

Гладков призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

До этого Гладков объявлял ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе ночью. Также особый режим угрозы ударов с воздуха вводили на этих территориях вечером 3 июня.

Утром глава Белгородской области сообщал об атаке украинского дрона-камикадзе на легковой автомобиль в Белгородском районе. ЧП произошло в селе Ясные Зори, водитель не пострадал, но сама машина получила серьезные повреждения передней части кузова.

Днем ранее автомобильный мост получил повреждения при обстреле Шебекина со стороны ВСУ.