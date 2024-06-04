Ракетную опасность объявили в Белгороде

Ракетную опасность объявили ночью в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность», — написал он.
Губернатор призвал жителей спуститься в подвалы и ждать сигнала «отбой ракетной опасности». Вечером 3 июня в Белгороде и Белгородском районе также предупреждали о ракетной опасности.
Белгородские власти сообщили о решении оснастить пассажирские автобусы и машины скорой помощи, курсирующие около границы с Украиной, средствами РЭБ для предотвращения атак беспилотников.
Украинские боевики в очередной раз запустили беспилотники самолетного типа на территорию России. Днем 2 июня военные ВС РФ с помощью средств ПВО ликвидировали пять дронов.
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