Ракетную опасность объявили в Белгороде

Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде ночью 4 июня

Ракетную опасность объявили ночью в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале .

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность», — написал он.

Губернатор призвал жителей спуститься в подвалы и ждать сигнала «отбой ракетной опасности». Вечером 3 июня в Белгороде и Белгородском районе также предупреждали о ракетной опасности.

Белгородские власти сообщили о решении оснастить пассажирские автобусы и машины скорой помощи, курсирующие около границы с Украиной, средствами РЭБ для предотвращения атак беспилотников.

Украинские боевики в очередной раз запустили беспилотники самолетного типа на территорию России. Днем 2 июня военные ВС РФ с помощью средств ПВО ликвидировали пять дронов.