Украинский дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородском районе

Гладков: в селе Ясные Зори в Белгородском районе дрон атаковал машину

Фото: РИА «Новости»

В Белгородском районе дрон-камикадзе налетел на легковое авто и повредил его переднюю часть. Водитель не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе легковой автомобиль. Инцидент произошел в селе Ясные Зори Белгородского района», — заявил он.

Произошел взрыв. Водитель авто в момент атаки находился не в салоне, поэтому, по словам Гладкова, не пострадал. Передняя часть машины получила сильные повреждения.

Ночью в Белгородской области объявили о ракетной опасности. Жителям разрешили выйти из укрытий около 04:20, когда отменили сигнал тревоги.

Для защиты от беспилотников машины скорой помощи и автобусы в приграничных районах Белгородской области оснастят средствами радиоэлектронной борьбы. Необорудованный транспорт не допустят к работе на этой территории.

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