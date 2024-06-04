Украинский дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородском районе
Гладков: в селе Ясные Зори в Белгородском районе дрон атаковал машину
В Белгородском районе дрон-камикадзе налетел на легковое авто и повредил его переднюю часть. Водитель не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе легковой автомобиль. Инцидент произошел в селе Ясные Зори Белгородского района», — заявил он.
Произошел взрыв. Водитель авто в момент атаки находился не в салоне, поэтому, по словам Гладкова, не пострадал. Передняя часть машины получила сильные повреждения.
Ночью в Белгородской области объявили о ракетной опасности. Жителям разрешили выйти из укрытий около 04:20, когда отменили сигнал тревоги.
Для защиты от беспилотников машины скорой помощи и автобусы в приграничных районах Белгородской области оснастят средствами радиоэлектронной борьбы. Необорудованный транспорт не допустят к работе на этой территории.