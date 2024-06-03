Автомобильный мост получил повреждения при обстреле Шебекина

Город Шебекино подвергся обстрелу. Жители не пострадали. Повреждения получили автомобильный мост, многоквартирный дом и автомобили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. <…> Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — объявил он.

В одной из квартир дома в Шебекине, по сведениям Гладкова, разбились окна. Осколки снарядов посекли две машины. Покрытие автомобильное моста получило несколько незначительных повреждений дорожного покрытия.

При обстреле Шебекина 2 июня пострадали шесть человек. Они попали в больницу с осколочными ранениями предплечья, рук и ног. Украинские военные атаковали территорию промышленных предприятий, автобусы, повредили покрытие спортплощадки и остекление трех домов.