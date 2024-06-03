Ракетную опасность объявили в Белгороде 3 июня

Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде вечером 3 июня

Фото: РИА «Новости»

Вечером 3 июня в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — призвал он.

Глава области подчеркнул, что оставаться в укрытии требуется до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

UPD: в 19:28 ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили.

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