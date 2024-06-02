Несколько украинских дронов вновь попытались атаковать Белгородскую область

Киевский режим в очередной раз запустил свои беспилотники на территорию России. Только за час военные уничтожили пять дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 2 июня с 16:50 до 17:50 по московскому времени украинские боевики несколько раз попытались взорвать объекты в Белгородской области с помощью беспилотников самолетного типа. Однако силы ПВО оперативно сбили пять дронов.

Около часа назад под Белгородом также уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и три дрона.

Жители региона практически постоянно слышат сигнал ракетной опасности. Два беспилотника взорвались рядом с сельской школой.