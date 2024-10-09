Ракетную опасность объявили на четыре минуты в Севастополе

В Севастополе объявили ракетную опасность, но спустя четыре минуты прозвучал отбой тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В начале тревоги власти призвали жителей принять меры безопасности.

«Отбой опасности по баллистике!» — написал губернатор спустя четыре минуты.

До этого в селе Красное Херсонской области пострадали два ребенка в результате обстрела ВСУ. Дети получили легкие осколочные ранения, их жизни сейчас вне опасности.

Несколько дней назад ракетную опасность объявляли в Орловской области. Отбой тревоги прозвучал спустя полтора часа.

Ранее российские зенитчики уничтожили украинскую ракету и три беспилотника самолетного типа в Курской области. В тот же день в регионе четыре раза объявляли сигнал ракетной опасности. Жителей также предупреждали, что к обломкам снарядом и дронов нельзя приближаться.