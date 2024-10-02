Системы ПВО сбили под Курском ракету и три дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали в Курской области украинскую ракету и три беспилотника самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он призвал местных жителей не приближаться к обломкам снарядов и БПЛА и напомнил, что в случае обнаружения опасных объектов необходимо обращаться в экстренные службы. Также губернатор поблагодарил военных за проделанную работу.

В Курской области 2 октября несколько раз прозвучали сигналы ракетной опасности. Всего за день тревогу объявили четыре раза.

Ранее украинские военные атаковали дронами пять сел в Белгородской области. Удары БПЛА зафиксировали в Новой Таволжанке, Муроме, Белянке, Прилесье и Козинке. Также VPF-дроны подорвали два грузовика на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Один водитель погиб, второго доставили в больницу с ранениями.