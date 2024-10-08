Два подростка пострадали при обстреле ВСУ села в Херсонской области

Сальдо: два мальчика пострадали при обстреле села Красного со стороны ВСУ

Украинские военные 8 октября нанесли ракетный удар по селу Красное в Скадовском районе Херсонской области, пострадали два ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, из-за обстрела также полностью разрушено частное домовладение.

«Пострадали два мальчика 2012 и 2010 годов рождения, которые в момент удара играли в соседнем дворе. У них легкие осколочные ранения. Детей отвезли в Скадовскую районную больницу, они получили необходимую медицинскую помощь, жизни пострадавших вне опасности», — написал губернатор.

Сальдо подчеркнул, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным селам и городам Херсонщины.

Два дня назад серия атак ВСУ повредили три дома в Белгородской области. Также пострадал гражданский автомобиль.