Губернатор Андрей Клычков объявил ракетную опасность в Орловской области. В Telegram-канале он призвал жителей отойти от окон и переместиться в безопасное место.
Через полтора часа губернатор объявил об отбое тревоги. О последствиях пока ничего не известно.
В конце сентября над регионом сбили вражеский беспилотник. Клычков тогда поблагодарил бойцов противовоздушной обороны.
Накануне в небе над Воронежской областью ликвидировали более 10 беспилотников. По предварительной информации, при этом обошлось без пострадавших и разрушений.
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В Орловской области объявили ракетную опасность
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