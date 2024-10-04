В Орловской области объявили ракетную опасность

Губернатор Андрей Клычков объявил ракетную опасность в Орловской области. В Telegram-канале он призвал жителей отойти от окон и переместиться в безопасное место.

Через полтора часа губернатор объявил об отбое тревоги. О последствиях пока ничего не известно.

В конце сентября над регионом сбили вражеский беспилотник. Клычков тогда поблагодарил бойцов противовоздушной обороны.

Накануне в небе над Воронежской областью ликвидировали более 10 беспилотников. По предварительной информации, при этом обошлось без пострадавших и разрушений.