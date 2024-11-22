Применение российской армией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» изменит ход украинского конфликта. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya .

«Наша баллистическая ракета „Орешник“ изменит ход действий на Украине», — заявил он.

Ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло не исключил удара «Орешником» по правительственному кварталу в Киеве, добавив, что украинское руководство к этому готово.

Президент Владимир Зеленский уже обратился к западным партнерам с просьбой поставить Киеву системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать ракеты «Орешник».

До этого первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров сообщил, что предприятия отечественного ВПК смогут на 95% оснастить современными видами вооружений ядерную триаду страны.