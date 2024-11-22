Ядерную триаду России «осовременят» до 95%

Предприятия оборонно-промышленного комплекса нарастили производственные мощности. Это позволит на 95% оснастить стратегические ядерные силы современными видами вооружений, доложил на совещании в Кремле первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров.

В России, по его словам, реализуется инвестиционная программа, направленная на увеличение мощностей организаций ВПК. Тонкошкуров сообщил, что благодаря ей предприятия значительно увеличат объем производства самых востребованных вооружений и техники.

«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС — более 82%», — сказал он.

Тонкошкуров заверил также, что серийный выпуск ракеты «Орешник» можно организовать в кратчайшие сроки. По его словам, предприятия ВПК имеют необходимую для этого научно-производственную базу.

О том, что решение о производстве ракеты принято, сообщил на совещании с представителями Минобороны, ВПК и разработчиками оружия президент России Владимир Путин. Он поддержал идею принять «Орешник» на вооружение Ракетным войск стратегического назначения.