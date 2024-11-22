Украина экстренно запросила у Запада защиту от «Орешника»

Украина запросила у западных партнеров системы противовоздушной обороны, способные сбивать ракеты средней дальности, после удара ВС РФ по Днепропетровску новой ракетной системой «Орешник». Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

«Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что минобороны страны уже начало переговоры с партнерами по этому вопросу. Киев хотел бы получить то, что у него нет, а у тех же США имеется — модернизированные комплексы ПВО Patriot, а также системы Aegis.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что «Орешник» способен долетать до Берлина за восемь минут, поэтому немецкий канцлер Олаф Шольц и выступил против нового витка эскалации, сделав правильные выводы.

Кроме того, главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о неуязвимости новой российской баллистической ракеты, способной поразить одиночные и площадные цели, причем на всей европейской территории.