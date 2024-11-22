На Украине испугались удара «Орешником» по центру Киева

На Украине допустили, что российские военные могут ударить новой баллистической ракетой «Орешник» по правительственному кварталу в центре Киева. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, сообщил Telegram-канал «РБК-Украина».

По его словам, украинское руководство готово к удару «Орешником» по пунктам принятия решений в Киеве, так как понимает, что у российской армии имеется такая возможность. Другой вопрос, готова ли Россия «идти ва-банк».

«Я думаю, что после этого „Кедра“ или „Орешника“ они примут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров. Но вероятность таковая всегда остается, и ударов по Киеву, и ударов баллистики средней дальности», — заявил украинский эксперт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому про его слова о желании испытать на территории своей страны новейшие вооружения. Вот он и дождался — тестового запуска российского «Орешника».