«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после удара по Ростову-на-Дону

Известная радиостанция УВБ-76 в четверг, 14 августа, транслировала новое голосовое сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881», — такое сообщение прозвучало на частоте станции.

Станция активизировалась в 13:05, сразу после ударов украинских дронов по правительству Белгородской области и жилому дому в центре Ростова-на-Дону. Однако это не свидетельствует, что два события связаны с друг другом.

Цель работы УВБ-76 и адресаты сообщений неизвестны. В Роскомнадзоре отказались раскрывать любую информацию о радиостанции, в том числе о дате начала ее работы.

Станция ведет непрерывное вещание с 1975 года. В Великобритании пришли к выводу, что УВБ-76 каким-то образом связана с «ядерной триадой» России, за что в СМИ ее назвали «Радиостанция Судного дня».

Днем ранее «жужжалка» передала слово «долговязый» перед беседой президента США Дональда Трампа с ЕС.