Рой дронов заметили над Белгородом

РБК: центр Белгорода оцепили военные, в небе заметили много дронов

Военные оцепили центр Белгорода днем в четверг, 14 августа, над городом летает много дронов. Об этом сообщил РБК.

«Слышны автоматные очереди и звуки взрывов», — отметили журналисты.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что от атак беспилотников в Белгороде пострадали кровли МКД, торгового объекта и частного дома.

«Осколки посекли шесть автомобилей. Еще один удар нанесли по зданию правительства, пострадал фасад, выбиты окна. В одном многоквартирном доме загорелся балкон квартиры, пожарный расчет оперативно ликвидировал возгорание. У стоящего рядом МКД на нескольких этажах выбиты окна», — написал он.

Также при атаке вражеского дрона по частному дому в поселке Разумное Белгородского района ранение получила женщина. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую с баротравмой в городскую больницу № 2, отметил Гладков.

Ранее из-за удара БПЛА по дому в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек.

