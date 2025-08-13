«Радиостанции Судного дня» упомянула «долговязого» перед беседой Трампа и лидеров ЕС

Слово «долговязый» выдала «Радиостанция Судного дня», также известная как «жужжалка», в преддверии беседы президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза. Полное сообщение привел Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Новое сообщение радиостанция выдала в 15:42 по московскому времени. В эфире прозвучало выражение с цифрами «НЖТИ 59931 ДОЛГОВЯЗЫЙ 8526 1223».

Коротковолновая «Радиостанция Судного дня» передает необычные сообщения 1970-х годов.

Точное ее предназначение до сих пор официально не известно, но бытует версия, что это часть радиокомплекса системы «Периметр», также известной, как «Мертвая рука», которая запустит ответный ядерный удар.

О предстоящей беседе Трампа с лидерами ЕС ранее сообщила пресс-служба канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Главными темами станет предстоящая встреча главы США с президентом России Владимиром Путиным, посвященная урегулированию украинского кризиса.