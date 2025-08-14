Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону

Из-за атаки дронов ВСУ в Ростове-на-Дону получили повреждения окна и балконы в 10 многоэтажных домах. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ранены 13 человек, в том числе двое детей. По оперативным данным, в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Информация уточняется», — написал он.

Слюсарь отметил, что из домов эвакуировали 212 человек, власти организовали пункт временного размещения. На места падения обломков выехали саперы, после завершения их работы снимут оцепление.

«Комиссия приступит к оценке полученного ущерба. Всем пострадавшим окажем помощь», — пообещал глава региона.

После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Пострадавших оперативно доставили в больницу.