Работу аэропорта ограничили еще в одном российском городе

В Ижевске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ижевск ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во вторник утром ограничения также начали действовать в аэропортах Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова.

В Росавиации уточнили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов, которая является главным приоритетом.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщил, что минувшей ночью средства противовоздушной ночи сбили 17 украинских дронов над территорией региона. В результате случившегося никто не пострадал. Повреждений нет.

В ночь на 14 января в Казани был нанесен удар дальнобойным беспилотником по предприятию «Оргсинтез», после чего загорелись цистерны с топливом. Власти пока не подтвердили эту информацию.