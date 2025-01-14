Аэропорт Нижнекамска временно ограничил работу утром 14 января

В аэропорту Нижнекамска Бегишево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В пресс-службе авиагавани отметили, что ограничения действуют с 08:30 в целях обеспечения безопасности.

Международный аэропорт Казань, воздушные гавани Калуги, Саратова и Тамбова ранее во вторник были закрыты. В Татарстане с 05:40 выпустили предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Росавиация также запретила полеты над Пензой и Ульяновском. Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, службы аэропортов и авиадиспетчеры делают все возможное для безопасности полетов, поскольку это главный приоритет.

«Ведомости» ранее сообщили, что федеральный бюджет России не предоставит средства на защиту аэропортов от беспилотников.