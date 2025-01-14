Более 15 дронов ВСУ сбили над Орловской областью

Средства противовоздушной ночи в течение прошлой ночи сбили 17 украинских дронов над Орловской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Орловская область этой ночью подверглась массовой атаке, сбили 17 вражеских БПЛА. Пострадавших и каких-либо повреждений удалось избежать благодаря надежной работе наших войск ПВО. Оперативные службы работают на всех местах происшествий», — написал он.

В ночь на 14 января удар дальнобойным дроном по предприятию «Оргсинтез» произошел в Казани, вспыхнули цистерны с топливом. Также завод пострадал в Саратовской области.

Средства ПВО сбили также 16 беспилотников ВСУ на территории Тульской области. Хозяйственные постройки и автомобили получили повреждения из-за падения обломков. Среди местных жителей пострадавших не было.