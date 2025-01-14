Более 15 дронов ВСУ сбили над Орловской областью

Средства противовоздушной ночи в течение прошлой ночи сбили 17 украинских дронов над Орловской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Орловская область этой ночью подверглась массовой атаке, сбили 17 вражеских БПЛА. Пострадавших и каких-либо повреждений удалось избежать благодаря надежной работе наших войск ПВО. Оперативные службы работают на всех местах происшествий», — написал он.
Средства ПВО сбили также 16 беспилотников ВСУ на территории Тульской области. Хозяйственные постройки и автомобили получили повреждения из-за падения обломков. Среди местных жителей пострадавших не было.
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