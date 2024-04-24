Сразу две бригады ВСУ оставили свои позиции в зоне СВО за несколько недель | 360°

Спецоперация 24 апреля 2024, 15:56 Сразу две бригады ВСУ оставили свои позиции в зоне СВО за несколько недель Forbes: две украинские бригады оставили свои позиции за несколько недель РИА «Новости»

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Сразу две украинские бригады оставили позиции на востоке в зоне СВО за последние несколько недель. Об этом сообщил Forbes.

Авторы материала отметили, что ситуация носит системный характер.

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«Это уже второе украинское подразделение, развалившееся на Восточном фронте за последние несколько недель», — указали журналисты.

В материале процитировали командира 47-й бригады ВСУ Николая Мельника. Офицер говорил о том, что во время ротации 115-я бригада Вооруженных сил Украины должна была занять место его подразделения. Но «что-то пошло не так», в результате чего часть бойцов просто сбежала.

Аналогичная ситуация произошла в находившейся в районе Часова Яра 67-й механизированной бригаде ВСУ. Авторы статьи указали, что среди командного состава начались внутренние раздоры.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что бойцы ВС России продвинулись юго-восточнее Работина. При этом украинские боевики лишились двух опорных пунктов.