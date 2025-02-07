«Работают героически, не жалея себя». В Кремле оценили действия ВС России под Курском

Российские военные, выполняющие свои задачи в районе Курской области, проявляют настоящий героизм, не щадя жизни. За это они заслуживают самых высоких оценок, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Войска работают героически, не жалея себя. И, конечно, самая высокая оценка. Но что касается конкретной оценки, то, как вы правильно заметили, это должно делать и делает Министерство обороны. Это не прерогатива администрации президента», — сказал Песков.

Минобороны сообщило, что российские войска успешно остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые предпринимали попытки контратаковать в Курской области. За минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, 11 танков, а также три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее экипаж российского вертолета Ка-52М ударом ракет уничтожил бронетехнику и личный состав украинской армии в курском приграничье. Накануне расчеты FPV-дронов нанесли мощный удар по противнику в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.