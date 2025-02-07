Российские войска ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета ударом ракет уничтожил бронетехнику и личный состав украинской армии в курском приграничье. Об этом сообщило Минобороны.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — процитировало РИА «Новости» заявление ведомства.

После удара военные совершили противоракетный маневр на очень малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, которые защищают от попадания вражеских ракет ПЗРК.

Передовой наводчик подтвердил, что все цели были уничтожены.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские войска начали контрнаступление в Курской области. Речь идет о направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок. По мнению военного, ВСУ не смогут сделать там «что-то сверхъестественное».