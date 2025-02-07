Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Группировка войск «Север» сорвала попытку контрнаступления ВСУ в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Военные отразили две контратаки и нанесли поражение 12 бригадам ВСУ, в том числе трем — территориальной обороны. Потери украинских боевиков за сутки на этом участке фронта составили более 370 человек, 11 танков, семь БМП, три БТР и множество иных видов вооружений.
Из них более 200 человек и восемь танков противник потерял в контратаках.
Ранее Минобороны опубликовало видео, как экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М ударил ракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.
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