Группировка войск «Север» сорвала попытку контрнаступления ВСУ в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Военные отразили две контратаки и нанесли поражение 12 бригадам ВСУ, в том числе трем — территориальной обороны. Потери украинских боевиков за сутки на этом участке фронта составили более 370 человек, 11 танков, семь БМП, три БТР и множество иных видов вооружений.

Из них более 200 человек и восемь танков противник потерял в контратаках.

Ранее Минобороны опубликовало видео, как экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М ударил ракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.