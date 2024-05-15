«Работа идет по плану». Путин поблагодарил командующих войсками военных округов | 360°

Важное 15 мая 2024, 15:27 «Работа идет по плану». Путин поблагодарил командующих войсками военных округов Путин поблагодарил за боевую работу командующих войсками военных округов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поблагодарил командующих войсками военных округов. Трансляцию совещания проводит пресс-служба Кремля.

«Работа идет по плану», — сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что Вооруженные силы России в зоне СВО работают по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение.

Днем 15 мая Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Российская армия также взяла под контроль село Работино в Запорожской области.

Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что моральный дух ВСУ снижается с успехами российских воинов-героев, которые берут одно село за другим.