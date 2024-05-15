«Работа идет по плану». Путин поблагодарил командующих войсками военных округов | 360°

15 мая 2024, 15:27
«Работа идет по плану». Путин поблагодарил командующих войсками военных округов
Путин поблагодарил за боевую работу командующих войсками военных округов
Президент Владимир Путин поблагодарил командующих войсками военных округов. Трансляцию совещания проводит пресс-служба Кремля.
«Работа идет по плану», — сказал глава государства.
Реклама
Он подчеркнул, что Вооруженные силы России в зоне СВО работают по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение.
Днем 15 мая Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Российская армия также взяла под контроль село Работино в Запорожской области.
Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что моральный дух ВСУ снижается с успехами российских воинов-героев, которые берут одно село за другим.
Военные
Россия
Работа
Владимир Путин
Реклама
Реклама