ВСУ побоятся. Освобождение Работина позволит ВС России продвинуться к Новоданиловке | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 15:08 ВСУ побоятся. Освобождение Работина позволит ВС России продвинуться к Новоданиловке Политолог Кошкин: освобождение Работина обеспечит продвижение на Новоданиловку РИА «Новости»

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Вооруженные силы России находятся в режиме тактического улучшения по всем направлениям. Сейчас все активно обсуждают населенные пункты на Харьковском направлении — Липцы, Волчанск и Терентьево. Что же даст российским войскам освобождение Работина в Запорожской области? Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Взятие Работина под контроль в дальнейшем обеспечит успешное продвижение ВС России на Новоданиловку.

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«И если такое продвижение будет успешным, то Вооруженные силы [Украины], оказавшись на этом „балконе“, будут вынуждены оставить территорию. Почему? Потому что побоятся остаться в котле. Так что успех вполне возможен на Новоданиловке», — объяснил специалист.

Что касается Харьковского направления, там произошло объединение Волчанска, Терентьева и Липцов в единое направление.

«Так что расстояние от центра Терентьева до Харькова 38 километров. Мы можем говорить о том, что и моральный дух Вооруженных сил Украины снижается с успехами наших воинов-героев, которые берут одно село за другим. И это, конечно же, является основанием, что многие сдаются в плен прямо отделением, многие просто отступают», — заключил эксперт.

Минобороны России 15 мая сообщило об освобождении Работина в Запорожской области. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Днепр».