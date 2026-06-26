В результате атаки ВСУ в Херсонской области пострадали четверо мирных жителей

В Херсонской области в результате атаки ВСУ пострадали четверо мирных жителей, среди них ребенок. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«За последние сутки из-за террористических атак противника ранены четверо мирных жителей, среди них ребенок», — написал он.

По его словам, в Софиевке Каховского округа в результате атаки украинского беспилотника пострадал мальчик 2010 года рождения, его отвезли в Каховскую ЦРБ.

В Каховке после удара ВСУ ранения получили мужчина 1980 года рождения и женщина 1984-го. Их госпитализировали.

«В Днепрянах Новокаховского городского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА ранен мужчина 1980 года рождения», — заявил Сальдо.

Он отметил, что местного жители отправили в больницу.

Ранее один мирный житель погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ в Херсонской области. Украинские боевики ударили по грузовику в Каланчакском районе.