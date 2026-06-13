ПВО за 13 часов сбила 109 украинских беспилотников над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России .

По данным оборонного ведомства, БПЛА сбили в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областей. Также беспилотники перехватили в небе над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Минобороны отметило, что все воздушные цели обнаружили и уничтожили дежурные средства ПВО.

Накануне ведомство сообщало о более масштабной атаке. В ночь на 13 июня системы противовоздушной обороны нейтрализовали 231 украинский беспилотник над регионами России.

Еще ранее, в ночь на 11 июня, российские военные отразили налет 330 украинских БПЛА.

Ранее три женщины и два ребенка получили ранения в поселке Разумное Белгородского округа в результате атаки вражеского БПЛА. Об это сообщил региональный оперштаб.