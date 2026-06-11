Под Белгородом при атаке беспилотника ВСУ пострадали три женщины и два ребенка

Три женщины и два ребенка получили ранения в поселке Разумное Белгородского округа в результате атаки вражеского БПЛА. Об это сообщил региональный оперштаб в «Максе» .

Удар пришелся по коммерческому объекту. Все пострадавшие получили осколочные ранения, в том числе девятимесячная и пятилетняя девочки. Их доставили в больницы.

Также повреждены два здания, семь автомобилей и автобус.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при ночной атаке ВСУ пострадала женщина. В 15 домах разбиты стекла, посечены крыши и фасады. Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили на ночь две массированные атаки и сбили 33 БПЛА противника.