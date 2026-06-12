Средства ПВО за ночь сбили над регионами 231 украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью в регионах 231 украинский БПЛА. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Беспилотники уничтожили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях. Также аппараты перехватили над акваторией Азовского моря, в Крыму, Московском регионе и Татарстане.

В ночь на 11 военные отразили атаку 330 украинских беспилотников. В период с 20:00 до 07:00 аппараты ликвидировали над Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской и другими областями. Самую массовую атаку зафиксировали под Брянском — там сбили 90 БПЛА.

Из-за налета на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей, в том числе два ребенка — девятимесячная и пятилетняя девочки.