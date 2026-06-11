Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 330 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 10 июня до 7:00 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки сбитого беспилотника попали в многоэтажку. После ЧП в доме начался пожар, два человека пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.