ПВО уничтожила три БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали три летящих на Москву беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены три летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

Ранее сбитый БПЛА в Севастополе сдетонировал около жилого дома, повредив несколько квартир, фасад, припаркованные автомобили и ранив трех человек. В Белгородской области украинский дрон убил велосипедиста.

Дежурные средства ПВО днем в пятницу ликвидировали над территорией России 221 беспилотник, отмечали в Минобороны. БПЛА сбивали в том числе над Московским регионом.