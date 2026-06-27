ПВО уничтожила 124 украинских беспилотника за день

Российские средства противовоздушной обороны в течение сегодняшнего дня, 27 июня, сбили 124 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России .

По данным ведомства, дроны уничтожили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Как уточнили в министерстве, беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об уничтожении дронов на подлете к Москве.

По данным Минобороны, за ночь ПВО сбила над российскими регионами 175 беспилотников ВСУ.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородчины 76 раз. Погиб мужчина. Еще четыре человека получили ранения, среди них один ребенок.