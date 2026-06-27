Еще три летевших на Москву беспилотника сбили российские системы ПВО

Российские ракетчики сбили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил московский мэр.

Ранее Собянин проинформировал об атаках ВСУ — начиная с 19:30 Москву атаковали четырежды. Всего за вечер ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

За минувшую ночь с 20:00 26 июня по 8:00 27 июня дежурные системы ПВО сбили или перехватили над российскими регионами 175 беспилотников ВСУ самолетного типа.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 76 раз. В Корочанском округе погиб мужчина. В Ракитянском, Корочанском и Шебекинском округах пострадали четыре человека, в том числе ребенок.